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Afganistan'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Afganistan 14.12.2021, 12:29
Afganistan'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayının patladığı belirtildi.

Patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından ülkede meydana gelen patlamaların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti.

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#Kabil #patlama
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