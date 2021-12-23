Afganistan'da patlama
Başkent Kabil'de, Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama olduğu aktarıldı.
Afganistan 23.12.2021, 12:26
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bina önündeki bir aracın patladığı bildirildi.
Açıklamada, can kaybının bulunmadığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı da Pasaport Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Perşembe günleri Pasaport Müdürlüğünün Taliban mensuplarına hizmet vermesi nedeniyle çok sayıda Taliban üyesinin olay yerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
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