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Afganistan'da saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Olayda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan 30.03.2021, 09:49
Afganistan'da saldırı: 3 ölü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Dere-i Afgan bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 1 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da şiddet olayları devam ederken, diğer taraftan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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#Afganistan #taliban
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