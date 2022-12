Afganistan'da savaş sonrası ilk yetimhane inşasını Türk STK'lar gerçekleştirdi

Afganistan'da savaş sonrası ülkenin yeniden inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Ağustos 2021'de Taliban tarafından başkent Kabil'e girilmesi ve ABD destekli yönetimin devrilmesiyle birlikte ülkede yeni bir dönem başlamıştı.

Bu kapsamda birçok ülkeden çeşitli sivil toplum kuruluşları ülkenin yeniden inşa sürecine katkıda bulunuyor. Bu katkılara arasında ise Türk dernek ve vakıflar öne çıkıyor.

Son olarak Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayeti merkezi Meydanşehr kırsalında 100'ü yatılı toplam 250 öğrencinin eğitim göreceği bir yetimhanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen "Hemşire Fatma Karakuş Yetimhanesi" aynı zamanda Afganistan'da savaş sonrası sıfırdan inşa edilen ilk yetimhane olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'den "İyilikte Yarışanlar" ve "İyiliğe Çağrı" dernekleri tarafından projesi başlatılan yetimhanenin inşasına 2021 yılı Kasım ayında başlanmış, bölgede etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle bir süre ara verildikten sonra inşa süreci tamamlanmıştı.

Yetimhanenin medrese kısmında hem geleneksel dini eğitimler verilirken aynı zamanda fenni eğitimler de verilecek.

"En fazla yetimin olduğu bölgelerden biri"

Hemşire Fatma Karakuş Yetimhanesi'nin Vardak vilayetinde inşa edilmesinin nedeni ise bu bölgenin ABD işgali döneminde savaştan en fazla zarar gören ve en fazla yetimin bulunduğu bölgelerden biri olması.

Yetimhane açılışına Milli Eğitim Bakan Vekili Mevlevi Habibullah Ağa, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve bölgedeki yerel idareciler katıldı.

"Eğitimsizlikten kaynaklı olarak insanlar yanlış yollara saptılar"

Açılışa katılan Savunma Bakanlığı yetkililerinden Abdurrahman Ahundzade açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem bu topraklarda direnişçileri destekleyenler gibi, işgalcileri destekleyenler de oldu. Düşündüğümüz zaman "böylesi bir halk nasıl olur da işgalcileri destekleyebilir?" diyoruz. Ancak arka planına baktığımızda, cahili düşüncelerin yer aldığını anlıyoruz. Örneğin bir kişi, akrabası savaşta öldüğünde onun intikamını almak için silaha sarıldı ve buradaki direniş güçlerine karşı işgal güçleriyle birlikte savaştı.

Eğitimsizlikten kaynaklanan bu duygularla insanlar yanlış yollara saptılar. Buradaki yabancıların planlarından biri de liseli-medreseli ayrışmasını sağlamaktı. Lisede beşeri eğitimler verilirken medresede sadece dini eğitimler verilecek ve liseli olan dini eğitimleri bilmeyecek, medreseli olan ise dünyevi ilimleri öğrenemeyecekti.

Bu şekilde gençlerimiz arasında bir ayrışma, bir düşmanlık oluşturulması planlandı. Bunun önüne geçmeliyiz. Medreselerimizde ve tüm okullarımızda dini ve dünyevi ilimleri birlikte vererek gençlerimiz arasında böylesi bir ayrılık ve düşmanlığın oluşturulmasına fırsat vermemeliyiz."

"Milletimize yol gösterici önderler olsunlar"

Milli Eğitim Bakan Vekili Habibullah Ağa açılış töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den gelen kardeşlerimiz, hiçbir fayda elde etmeden sadece buradaki yetimlerin hizmeti için böylesi güzel bir kurumun açılışına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Buradaki hocalara, yöneticilere sesleniyorum, eğitim konusuna öyle bir hassasiyetle eğilin ki inşallah buradaki öğrenciler arasından öğretmenler, mühendisler çıksın ve bizim milletimizin geleceğini aydınlatsın, milletimize yol gösterici önderler olsunlar.

Habibullah Ağa ayrıca Türkiye toplumuyla Afgan toplumu arasındaki tarihi bağlara da dikkat çekti.

"Emperyalist güçlerin en fazla korktuğu şeylerden biri bağımsız eğitim kurumları"

Afganistan İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani, emperyalist güçlerin en fazla korktuğu şeylerden birinin bağımsız eğitim kurumları olduğunu dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Babam -Celaleddin Hakkani- Kuzey Veziristan'a geçtiği zaman ilk yaptığı şeylerden biri orada okul açarak çocukların eğitimiyle ilgilenmekti. Babamın açtığı okuldan mezun olan kişiler şimdi Afganistan İslam Emirliği'nin önde gelen yöneticilerinden, temsilcilerinden oldular. Bu nedenle hiçbir zaman böylesi eğitim çalışmalarını küçümsemeyin. Sizler geleceğimizi inşa ediyorsunuz.

"Medreseler Afganistan’ın direncinin, motivasyonunun ve enerjisinin temel yakıtı olmuştur"

Açılışta konuşan İyilikte Yarışanlar Derneği Genel Başkanı Fatih Taşkıran şu ifadeleri kullandı:

"Allah Merhum Fatma Karakuş’a rahmet eylesin, böylesi güzel bir kuruma ismini veren değerli ailesinden Allah razı olsun.

Afganistan’ı da içine olan Horasan bölgesinin İslamı kabulü ile birlikte, 10 asırdan itibaren ilim ve düşünce üreten merkezler bu coğrafyaya kaymıştır.

Tarihte bu coğrafyada gerçekleştirilen ilmi, fikri ve kültürel çalışmalar; İslam medeniyetinin, altın çağlarından birini yaşamasını sağlamış, bu bölgelerin “ilim-kültür havzası” şeklinde isimlendirilmesine vesile olmuştur. İslam böylesi değerli bir halka şeref katarken, Horasan halkı da İslam’ın izzetini yükseltmiştir.

Horasan medreselerinde dini ilimlerin yanı sıra matematik, astronomi, mantık, tıp, felsefe, coğrafya gibi farklı ilim dallarına dair eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunulmuş; dini, felsefi, ilmi ve kültürel konuları havi eserler telif edilmiştir.

Afganistan Müslümanları, tarih boyunca bu topraklarda büyük güçlere karşı elhamdülillah büyük zaferler elde ettiler. Onların izzeti bizim izzetimiz, onları gururlandıracak her husus da bizim gurur vesilemizdir. Elhamdulillah. Büyük süper güçlerin, İngilizlerin, Moğolların, Sovyetlerin ve Amerikalıların yenilgiye uğradığı bu topraklarda bizim Türkiye Müslümanları olarak gıpta ile takip ettiğimiz bir husus da medrese geleneğinin, her türlü imkansızlıklara rağmen devam ettiriliyor oluşudur. Senelerdir savaş ile anılan bu bölgede ilim ve eğitim her zaman kendisine sarılınılan sağlam bir halat olmuştur.

Küresel hegemonyanın askeri ve ekonomik tüm ambargolarına karşı koyan Afganistan Müslümanları, ilim düzeyinde de İslam coğrafyasına örnek teşkil edecek bir potansiyele sahiptir. Kuşkusuz bu hamiyetperver halkın tarihi ve mücadele azmi, bu potansiyelin ispatıdır.

Çok yakın bir zamanda bomba seslerinin duyulduğu, güvenliğin bir lüks olarak görüldüğü bu topraklarda yetim yavrularımız için güvenli bir yuvanın kurulmasının heyecanı içindeyiz. İnşaallah savaş seslerinin yerini burada çocuk cıvıltıları alacak ve geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz burada eğitim görecekler ve büyük bir özgüvenle ilim mirasımız ile tanışacaklar.

Dünya üzerindeki güvenliğin ve huzurun ancak hep birlikte olacağı unutulmamalıdır. Afganistan’da çocuklar huzurlu ve mutlu değilken, bizler de Türkiye’de mutlu olamayız ve olmamalıyız. Maalesef yıllardır Afganistan Müslümanlarının savaş ile terbiye edilmek istendiği ve büyük acıların yaşandığı bir dönemden geçtik. Fakat elbirliği ve İslam kardeşliği ile tüm bu acıların üstesinden gelebiliriz."