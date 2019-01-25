Afganistan'da savaş suçu: Sivillere hava saldırısı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında kadın ve çocukların olduğu 16 kişi hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldüğünü söyledi.
Zuvak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan da hava saldırısında 16 sivilin öldüğünü kaydetti.
Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 14:39