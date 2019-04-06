Afganistan'da sel 14 can aldı

Samangan Valiliği Sözcüsü Muhammed Sıddik Azizi, Samangan genelinde birkaç gündür şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sele kapılan 2 kişiden halen haber alınamadığını ifade eden Azizi, selde yüzlerce evin hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis genelinde sele kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Şahabi, sel felaketinde onlarca hayvanın da telef olduğunu vurguladı.

Diğer yandan Bağlan Valiliği Sözcüsü Mahmud Hakmal da Bağlan'ın 3 ilinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hakmal, hasar tespit çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir hafta önce de ülkenin batısındaki Herat ve Badgis vilayetlerinde yaşanan sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA