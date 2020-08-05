Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde, Taliban militanlarının düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda bir sivil ile 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın bölgeden geçtiği sırada patlatmasının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 7 güvenlik görevlisi ile 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adıl, 6 sivilin yaralandığını ve çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak :AA