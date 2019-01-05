Afganistan'da sınır karakoluna saldırı

Afganistan'ın en etkin silahlı grubu Taliban, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.

Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna yapıldığı bildirildi.

Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Konu ile ilgili Taliban grubundan henüz bir açıklama yapılmadı

Kaynak: AA