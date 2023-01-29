Afganistan'da soğuktan ölenlerin sayısı 170'i geçti

Afganistan son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Hava sıcaklığı başkent Kabil'de geceleri sıfırın altında 10, kimi bölgelerde de sıfırın altında 30 derecelere düştü.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahimi, ülke genelinde en az 170 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini aktarırken, en çok kaybın Gor, Badahşan, Bamyan, Paktika ve Paktiya vilayetlerinde olduğunu aktardı.

Özellikle Hindikuş dağları üzerindeki Badahşan ile Bamyan ve Gor vilayetlerinde erişimin bulunmadığı çok sayıda köyün olduğunu aktaran Rahimi, "Bugünlerde uluslararası yardım yüzde yüz önem taşıyor çünkü yardımlarımız yeterli değil ve malzeme kıtlığımız bulunuyor. Muhtaç kişilere yardım yapılamazsa durum kontrol altına alınamaz." diye konuştu.

Şu ana kadar ancak 30 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırabildiklerini kaydeden Rahimi, ulaşım zorluklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bamyan tarafına hiç ulaşımımız bulunmuyor. O tarafta hiç imkan yok. Tacikistan'a doğru olan bölgelerde ise kontrollerde bulunduk ancak buralarda da hava şartları ağırlaştığında yollar kapanıyor. Gor'a da doğru dürüst erişim bulunmuyor. İmkanlar ölçüsünde ulaşıp denetim yapıyoruz. Ancak bu bölgelerde kar yoğunlaştığında merkezden ulaşım ve kontrol olmuyor."

Öte yandan ağır kış koşulları ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Taliban yönetiminin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı Sözcüsü Mubahiddin Mustain basına yaptığı açıklamada, 20 vilayette 129 bini koyun ve keçi olmak üzere yaklaşık 260 bin küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Ayrıca soğuk havalarda artan talebin karşılanamaması nedeniyle ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkent Kabil'in merkezine dahi günde en fazla 8-10 saat elektrik verilebiliyor.

- Hava şartları insani krizi derinleştiriyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanıyor.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini oluşturan 28 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor.