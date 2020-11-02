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Afganistan'da Taliban'dan Tugay Komutanına bombalı saldırı

Afganistan'da 7. Sınır Tugayı Komutanı Nicrabi bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban'dan Tugay Komutanına bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin 7. Sınır Tugayı Komutanı Abdul Vudud Nicrabi, uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Tahar Emniyet Müdürü İkramuddin Seri, basına yaptığı açıklamada, Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesine bağlı Çartut köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, 7. Sınır Tugayı Komutanı Nicrabi'nin içinde bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Seri, saldırıda Nicrabi'nin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, saldırıda ayrıca Nicrabi'nin iki korumasının da hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Kaynak: AA

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