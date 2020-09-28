Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.
Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ınn, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 9 polisin öldüğünü ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 13:38