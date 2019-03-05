Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı: 8 ölü

Afganistan'da Taliban üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda sekiz güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Devlet Abad'daki polis karakoluna saldırdığını ve sekiz güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Olayda yedi güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 polisin öldüğü iddia edildi.