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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlendi

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Anik, militanların, saldırının ardından özel aracı gasbederek kaçtığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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