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Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda ölü var

Taliban milislerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda ölü var

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, milislerin, Kaysar'ın Erkelil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahmani, 20 militanın da yaralandığını söyledi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş de çatışmada 11 milisin öldürüldüğünü aktararak, bölgeye çok sayıda destek gücü gönderildiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin de esir alındığı iddia edildi.

Kaynak: AA

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