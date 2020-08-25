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Afganistan'da Taliban saldırısı

Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban saldırısı

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetin Şakrek ilçe merkezindeki askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Arıf Abir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrak ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Abir, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Abir, saldırı sonrası militanların söz konusu karakolun kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 13:23
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