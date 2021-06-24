Afganistan'da tansiyon çok yüksek

Afganistan'ın 13 vilayetinde son 24 saatte Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 221 Taliban militanı etkisiz hale getirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Kunar, Gazne, Kandahar, Uruzgan, Zabul, Farah, Gur, Belh, Faryab, Helmand, Nimruz, Kunduz ve Badahşan vilayetlerinde son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışma ve operasyonlar sonucu 221 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 88 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda patlamaya hazır 29 bomba düzeneğinin de imha edildiği kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte 3 ilçenin kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Açıklamada, son 1 ayda yaklaşık 60 ilçenin kontrol altına alındığı öne sürüldü.

Ülkede barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA