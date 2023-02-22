Afganistan'da yabancı ülkelere ait eski askeri üsler de özel ticaret bölgelerine dönüştürülüyor

Taliban'ın Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, bu gün yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerdeki şirketlerle uzlaşı belgesi imzaladıklarını söyledi.

Azizi, yabancı firmaların başkent Kabil'e temsilciler göndererek, değeri 1 milyar dolara varan farklı projelerle ilgili yatırım çalışmaları yapacağını belirtti.

Oluşturulan şirketler birliğinde 14 Afgan iş insanının da yer aldığını söyleyen bakan, projelerin uzun vadeli yatırımlar getirmesini planladıklarını ifade etti.

Azizi, söz konusu yatırımlar çerçevesinde enerji, madencilik ve altyapı çalışmalarına odaklanılacağını da söyledi.

Buna ek olarak bakan, Afganistan'ın kuzeyiyle ülkenin geri kalanını bağlayan tek nokta olan Salang geçidine ikinci bir tünelin inşa edilmesi için görüşüleceğini de belirtti. Şu an geçitte hasarlı ve bakımsız durumdaki bir tünel bulunuyor.

Öte yandan Taliban yönetiminden pazar günü yapılan açıklamada, yabancı ülkelerin askeri üs olarak kullandığı bazı bölgelerin özel ticaret alanlarına dönüştürüleceği duyurulmuştu.

Taliban hükümetinin başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Birader, askeri üslere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından el konacağını söylemişti.

Azizi, bu bölgelerde yapılacak dönüşümlerle yabancı ülkelerden yatırımcıları çekmeyi planladıklarını ifade etti. Bakan, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtirken, projeye dair daha fazla detay paylaşmadı.

ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban önce Kabil'in daha sonra da tüm ülkenin kontrolünü ele geçirmişti.

Washington ise Afganistan'ın ABD'deki 7 milyar dolarına el koymuştu. Bu miktar, Afganistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl bu miktarın yarısının Afgan halkına insani yardım olarak aktarılacağını, diğer yarısının da 11 Eylül'de hayatını kaybedenlerin devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıklamıştı.

Ancak New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemenin salı günü açıkladığı kararda, bu paradan ayrılan 3,5 milyar dolarlık miktarın 11 Eylül'den etkilenenlere verilmesinin anayasal açıdan mümkün olmadığını belirtildi.

Yargıç George Daniels, Biden'ın Taliban'ı ülkenin meşru yönetimi olarak tanımadığını, bu nedenle ABD mahkemelerinin de benzer bir tutum sergilemek zorunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe