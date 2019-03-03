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Afganistan'da yaşanan selde bilanço derinleşiyor

Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Afganistan'da yaşanan selde bilanço derinleşiyor

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde dün yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 2 bin evin tahrip olduğu bildirildi.

Kandahar'ın Argandab ilçesinde sel nedeniyle yaklaşık 500 ailenin kurtarılmayı beklediği ifade edilen açıklamada, selzedelere acil yardım yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kandahar genelinde sel nedeniyle ölenlerin sayısının 20'ye çıktığı kaydedildi.
Kaynak: AA
 

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