'Afganistan'da yeni hükümetin başına Molla Abdulgani Birader geçecek'

Afganistan'da ABD askerlerinin çekilmesinin ardından yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Reuters'a konuşan Taliban kaynakları, örgütün siyasi kanadını yürüten kurucu liderlerden Molla Abdulgani Birader'in, kurulacak yeni hükümetin başına geçeceğini söyledi.

Üç farklı kaynağın verdiği bilgiye göre, Molla Abdulgani Birader'e hükümetin üst düzey pozisyonlarında Molla Muhammed Yakup ve Şir Muhammed Abbas Stanikzay de katılacak. İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, tüm üst düzey liderlerin Kabil'e geldiğini ve yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamalarda olduğunu söyledi.

Taliban'ın eş kurucularından biri olan Molla Abdulgani Birader, şu an Taliban'ın siyasi ofisini yönetiyor. Aynı zamanda Taliban'ın Doha'daki müzakere heyetinin önde gelen isimlerinden. Molla Ömer'in en güvendiği komutanlarından biri olduğu belirtilen Molla Abdulgani Birader, 2010 yılında Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanmış ve 2018'de serbest bırakılmıştı.

Yeni hükümette üst düzey görev alacağını söylenen Molla Muhammed Yakup, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu ve hareketin askeri operasyonlarından sorumlu. Şir Muhammed Abbas Stanikzay ise, Afganistan'daki Taliban hükümetinin 2001'de ABD tarafından devrilmesinden önce bakan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 10 yıldan uzun süredir Doha'da yaşıyordu. 2015'te, Taliban'ın buradaki siyasi ofisinin lideri oldu. Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan hükümetiyle müzakerelere Taliban heyetinin ikinci ismi olarak katıldı. Taliban'ı bazı ülkelere ziyaretlerde de temsil etti.