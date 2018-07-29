Afganistan'daki FETÖ grubundan polise mukavemet

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Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi ve geçtiğimiz gün Türkiye’den Afganistan’a dönen Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Raşid Dostum’un organizasyonuyla Dostum'a bağlı polisler silahlarla Şibirgan Afgan Türk Okulu'nu devredilen Maarif vakfı'na teslim etmek istemeyen öğrenci ve veliler polise mukavemet gösterdi. Olayların büyümesi ile birlikte emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmalar başladı.

Afganistan’da şu anda 7 bölgede 14 Afgan-Türk Okulu bulunuyor ve bu okullarda 8 bin civarında öğrenci ve 160 öğretmen görev yapıyor.

Ülkedeki FETÖ'ye bağlı okullar şubat ayında Maarif Vakfı'na devredilmişti.