Afganistan'daki NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan ABD hava üssü yakınından geçen NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı ile ilgili Pervan Emniyet Müdürü Mahfuz Velizade, bir intihar eylemcisinin Bagram Üssü yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıda iki sivilin öldüğüğünü ifade eden Velizade, üç NATO askeriyle iki sivilin yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, saldırıda ABD askerlerinin kayıp verdiğini iddia etti.

Kaynak: AA