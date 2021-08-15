Afganistan'daki son gelişmeler

Dün gece yarısı Afganistan lideri Eşref Gani'nin Kabil'i terk ederek güvenli bir yere geçtiği iddia edildi.

Daha sonra İngiliz Daily Mail gazetesi, Raşit Dostum'un sarayının ele geçirilme görüntüsünü yayınladı.

Taliban'ın Kabil’e 13 km mesafedeki ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi’deki siyasi mahkumları serbest bıraktığı, serbest bırakılan mahkumlar arasında IŞİD'lilerin de bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Biden'ın Taliban'ın Kabil sınırına yaklaşması üzerine B52 bombardıman ve yakıt ikmal uçaklarının kalkışı için emir verdiği kaydedildi.

Nangahar Valisinin Taliban'a görevi teslim ettiği aktarıldı. Celalabad kentinin yönetiminin de Taliban'a verileceği öne sürüldü. Nangahar Valisi ili terk etmeyeceğıni açıklamıştı.

El Arabiya sitesi, Taliban'ın Kabil sınırına dayanmasından sonra Özbek Lider Raşit Dostum askerlerin Özbekistan'a doğru kaçtığını yazdı. Raşit Dostum'un güvende oldugu da haberde yer aldı.

Taliban'ın resmi sözcüsü: "Fon, mülk ve kamu hizmetlerini güvence altına almak istiyoruz" şeklinde diye açıklama yaptı.

Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı Kabil'in doğusundaki Çarkhi hapishanesinin Taliban tarafından kontrol edildiğini yalanladı ve isyanı kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Halkımızın Taliban'ın eline düşmesini engellemek istiyoruz. Afganistan'daki tahliyelere hız verdik" paylaşımında buludu.

Gazeteci Al Mansour Kabil sınırına dayanan Taliban'dan kaçanların fotoğrafını yayınladı Mansour'un iddiasına göre şehirden toplu halde kaçış başladı.

Eski komutan, analist Zaid Zaman Hamid, Taliban'ın Kabil'e giriş görüntülerini paylaştı. Taliban sabaha karşı Kabil'e girdi.

Jack Posobiec, ABD helikopterlerinin Kabil'e tahliye için indiği anının videosunu paylaştı.