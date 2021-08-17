Afganistan'dan 42 Türk daha tahliye ediliyor
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü sağlamasının ardından panik havasının hakim olduğu başkent Kabil’deki havalimanından tahliyeler sürüyor. Öte yandan ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Afganistan 17.08.2021, 18:25
Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
DÜN 324 KİŞİ GETİRİLDİ
Bu kapsamda THY’nin yolcu uçağı dün Kabil’e gitmişti. Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan alan “TC-JJM” kuyruk tescilli “Boeing 777-300 ER” tipi uçağı saat 11.45’te Kabil’den İstanbul’a hareket etmiş; 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı’na inmişti.
42 TÜRK DAHA YOLDA
Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'den 42 kişi daha tahliye edildi. Türk vatandaşlarını aldıktan sonra havalanan uçak şu an dönüş yolunda.
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