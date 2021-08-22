Afganistan'dan kaçan Eşref Gani'nin kardeşi Taliban saflarına geçti

Başkent Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından 15 Ağustos’ta ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulanmıştı.

Gani’nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtilmişti.

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek ve Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarına şahit olmak zorunda kalacağına işaret eden Gani, ayrılışının detaylarını bilmeyenlerin kendisini yargılayamayacağını kaydetti.

Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler." şeklinde konuştu.

Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Devrik Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kardeşi, Taliban’a katıldı.

India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai'nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir'i ile bir araya geldiğini ve Hashmat Ghani Ahmadzai'nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.