Afganistan'dan Türkiye'ye destek

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, Türkiye'de yaşanan depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Muttaki, depremde yaşanan kayıplar sebebiyle Türk hükümetine ve halkına taziyelerini iletti. Muttaki, Afganistan'ın "kardeş Türk halkına kendi imkanları nispetince yardım edeceğini" belirterek "Türkiye talep ettiği takdirde arama kurtarma ve acil tıbbi müdahale birimlerini bölgeye gönderebileceklerini" sözlerine ekledi.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki, Ankara'daki Afganistan Büyükelçiliğinin deprem bölgesine yardım için bir ekip gönderdiğini de dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Muttaki'ye teşekkür ederken, Afganların ve Türklerin tarih boyunca iş birliği içerisinde olan halklar olduğunu vurgulayarak, "yardım ihtiyacı doğması halinde Afgan kardeşlerine davette bulunacaklarını" söyledi.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, depremin ardından Türkiye'deki depremzedelere yaklaşık 2.1 milyon Türk lirası değerinde insani yardımda bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News