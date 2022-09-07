Afganistan Dışişleri'nden 'Zevahiri' açıklaması

Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladığı El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Muttaki, ABD'nin Afgan yönetimiyle saldırının detaylarına ilişkin herhangi bir belge ve detay paylaşmadığını söyledi.

Afganistan yönetiminin El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri'nin öldürüldüğünün açıklandığı saldırıyla ilgili soruşturmasının devam ettiğini kaydeden Muttaki, sona erdiğinde soruşturmanın detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

ABD'nin Afganistan hava sahasına yönelik ihlallerinin devam ettiğini hatırlatan Muttaki, bu ihlallere son vermesi için Washington yönetimine çağrıda bulundu. Muttaki, ABD'yi Doha Anlaşması'ndaki taahhütlerine uymaya çağırdı.

Öte yandan dün başkent Kabil'de IŞİD tarafından Rusya Büyükelçiliğini hedef alan canlı bomba saldırısına da değinene Muttaki, ölen Rus vatandaşları için taziyelerini iletirken Kabil'deki tüm büyükelçiliklerin güvenliğini sağlayacaklarını ifade etti.

Rusya Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba saldırısının ardından Afgan vatandaşların vize işlemleri durdurulmuştu.

IŞİD'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda 8'i Afgan 2'si Rus vatandaşı 10 kişi ölmüştü.

Kaynak: Mepa News