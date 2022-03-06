Afganistan İçişleri Bakanı Hakkani ilk kez görüntülendi

Afganistan İslam Emirliği'nin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ilk kez kameralara görüntü verdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Polis Akademisi'nden mezun olan emniyet mensuplarının mezuniyet töreninde konuşan Hakkani'nin yüzü böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.

Taliban hareketinin en önde gelen liderleri arasında yer alan Hakkani, hareketin önemli isimlerinden olan Celaleddin Hakkani'nin oğlu.

Şimdiye dek yüzünün kameralarca görüntülenip servis edilmesinden kaçınan Hakkani, yüzünü ilk kez bu törende göstermeyi tercih ettiğini, bunun da polis teşkilatının mensuplarına verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Afganistan yönetiminin üst düzey isimlerinden olan Hakkani'nin yeni hükümet içerisinde büyük ağırlığa sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News