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Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı

Başkent Kabil'de bulunan Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Afganistan 02.11.2021, 11:56 02.11.2021, 12:41
Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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