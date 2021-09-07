Afganistan'ın yeni hükümeti açıklandı
Taliban'ın açıkladığı geçici hükümette Hassan Akhund Başbakan, Molla Abdülgani Birader Başbakan Yardımcısı, Molla Yakup Savunma Bakanı olarak görev yapacak.
Afganistan 07.09.2021, 17:51 07.09.2021, 18:20
Afganistan'da hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından kısa sürede vilayetlerin kontrolünü ele geçiren ve daha sonra Kabil'e giren Taliban güçleri, ülkenin yönetimini kontrol altına almıştı. Bir süreden bu yana hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Taliban, "Geçici hükümet" olarak adlandırılan hükümette görev alanları açıkladı.
Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu.
Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde:
Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan
İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
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