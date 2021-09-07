Afganistan'ın yeni hükümeti açıklandı

Afganistan'da hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından kısa sürede vilayetlerin kontrolünü ele geçiren ve daha sonra Kabil'e giren Taliban güçleri, ülkenin yönetimini kontrol altına almıştı. Bir süreden bu yana hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Taliban, "Geçici hükümet" olarak adlandırılan hükümette görev alanları açıkladı.

Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu.

Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde:

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

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