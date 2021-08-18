Afganistan'ın yeni yönetimi Şii lider Mazari'nin heykelini yıktı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, 1996 yılında öldürdükleri Şii lider Abdül Ali Mazari'nin heykelini patlayıcılarla yok etti.

AP ajansının sosyal medyadaki fotoğraflara dayanarak geçtiği habere göre, Bamyan vilayetindeki heykel patlatılarak yıkıldı.

Çoğunluğu Şii inancına mensup Hazara azınlığının önde gelen liderlerinden olan Abdül Ali Mazari, yönetimi ilk ele geçirdikleri 1996 yılında Taliban tarafından öldürülmüştü. Mazari, bu dönemde şeriatın katı Sünni yorumunu uygulayan Taliban'ın hedef aldığı Şiilerin en önemli milis liderlerinden biriydi.

Taliban, Mazari'nin heykelini yıktığı Bamyan'da 2001 yılında, kayalara oyulmuş tarihi Buda heykellerini de 'İslam'la bağdaşmadığı' gerekçesiyle yıkmıştı.

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