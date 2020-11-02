Afganistan- İran dostluk fuarına bombalı ve silahlı saldırı: 22 ölü!

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.

Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlarca bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

Yaklaşık 22 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Kabil Üniversitesi, Afganistan’ın en eski ve en büyük üniversitesi. Üniversiteyi hedef alan saldırı, pazartesi günü öğleden önce, saat 11 sıralarında meydana gelen bir patlamayla başladı. Patlama sesini duyan yüzlerce öğrenci kampüsü terk ederken pek çok öğrenci üniversite binasında mahsur kaldı. Öğrencilerden Ahmad Samim gazetecilere, saldırganların hedef aldığı kampüsün doğu kesiminde hukuk fakültesi ve gazetecilik bölümlerinin bulunduğunu söyledi. DEAŞ saldırıyı üstlendiğini ve silahlı saldırganların üniversitede aynı saatlerde yapılması planlanan bir sertifika programının kapanış törenini hedef aldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 11:12