'Afganistan İslam Emirliği' ilan edildi

Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığının yıldönümü olan 19 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Afganistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu ilan etti.

Taliban sözcüsü, "Ülkenin İngiliz egemenliğinden bağımsızlığının 102. yıldönümünde Afganistan İslam Emirliği'nin ilanı" notuyla bir belgenin linkini paylaştı. Sözkonusu belgede şu ifadeler yer aldı:

"Afganlar, ülkelerinin bugün Amerikan işgalinden bağımsızlığın eşiğinde olmasından gurur duyuyorlar. Bu, tüm Afganların minnettar olması gereken ilahi bir nimettir. Ülkemizin İslam düzeninin menfaatleri yanında milletin yeniden inşası ve refahı için birlik ve samimiyet içinde çalışmalıyız."

Taliban Afganistan'daki 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı boyunca da ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirmişti.

Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Baradar Salı günü Katar'ın Doha kentinden Afganistan'a dönmüştü.