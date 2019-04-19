Afganistan Katar'ın süresiz erteleme kararına kızdı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin Katar hükümeti tarafından süresiz ertelendiğini ve bu kararın ilginç olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmeleri yürütecek heyetin tüm hazırlıklarının tamamlanmasının ardından alınan bu kararın ilginç olduğu kaydedildi.

Katar makamlarının, Afganistan hükümetince belirlenen heyet listesini kabul etmediği ifade edilen açıklamada, her kesimden temsilcinin bulunduğu heyet listesinin kapsayıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada Katar'ın, Afganistan hükümetinin hazırladığı heyet listesi dışında ayrı bir liste hazırladığı vurgulandı.

Bugün yapılması planlanan görüşmeler, Afganistan'daki savaşın müzakere yoluyla sonlandırılmasına ve Amerikan askerlerinin ülkeden geri çekilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyordu.

- Karzai'den açıklama

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, yaptığı yazılı açıklamada, ''Ülkede kalıcı barışın sağlanması, Afgan halkının önceliğidir. Bu nedenle en yakın zamanda Afgan halkı, birlik ve beraberlik içerisinde barış görüşmelerine başlayacaktır ve bu konuda büyük adımların atılacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

- Taliban'dan tepki

Öte yandan, Taliban örgütünden yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin, bu görüşmeyi hükümet ile Taliban arasındaki barış görüşmesi olarak göstermesinin, bu görüşmenin ertelenmesine neden olduğu belirtildi.

Afganistan hükümetinin, bu görüşmeye kendi istediği kişileri göndermek istediği bildirilen açıklamada, Taliban'ın barış konusunda yol haritasının belli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Taliban'ın Afganistan hükümetiyle şimdilik doğrudan görüşme yapmayacağı vurgulandı.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın, ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 17:09