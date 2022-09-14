Afganistan-Pakistan sınırında çatışma çıktı

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kerimi, dün Pakistan ordusunun sınıra yakın bir bölgede askeri üs kurmak istediğini, Taliban mensuplarının Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere bölgeye gittiğini ve bunun üzerine Pakistan askerlerinin Taliban mensuplarına ateş açtığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Taliban mensuplarının da ateşe karşılık verdiğini aktaran Kerimi, olay sonucu Taliban tarafında kayıpların olduğunu ve Pakistan askerlerinden de kayıpların olabileceğini belirtti.

Olayın Pakitiya vilayetinin Dand Patan bölgesindeki sınır hattında yaşandığını kaydeden Kerimi, üst düzey Taliban yetkililerine bilgi verildiğini ve araştırıldığını bildirdi.

Duran Hattı'na yakın bölgelerde "ilkesel olarak" askeri tesisler kurulmaması gerektiğini ifade eden Kerimi, Taliban mensuplarının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Taliban güçleri, grubun geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelmesinin ardından gerek Pakistan gerek de İran sınırında, göçmen geçişleri ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu ülkelerin güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmalar yaşıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Durand Hattı'na tel örgüler çekme çalışmalarını hızlandıran Pakistan, fiili sınırın Taliban tarafından tanınmasını bekliyor.

AA muhabirine iki ülke arasındaki tartışmalı Durand Hattı konusunda değerlendirmelerde bulunan Kerimi, "Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Hattı'nın resmi olarak sınır kabul edilip edilmeme yetkisi Afganistan halkının elindedir. Buna onlar karar verecektir." ifadelerini kullanmıştı.