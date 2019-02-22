Afganistan Savunma Bakanı BAE'de

Afganistan Savunma Bakan Vekili Esadullah Halid, Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed bin Sultan El-Nahyan ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, toplantının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada, iki tarafın Birleşik Arap Emirlikleri ile Afganistan arasındaki güvenlik ve ikili ilişkiler konulu görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Savunma Bakanlığı, Esedullah Halid ile Birleşik Arap Emirlikleri Prensi tacı arasındaki toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Haberlere göre, toplantı Abdu Dabi'de dört günlük bir uluslararası savunma fuarı çerçevesinde yapıldı.

BAE fuarda en çok ABD'li silah şirketlerine kazandırdı

BAE, ev sahipliği yaptığı Uluslararası Savunma Fuarı'nda 5.4 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Anlaşmadan en büyük payı ABD'li Lockheed Martin ve Raytheon silah şirketi aldı. Yabancı ülkeler ile Amerikan silah üreticileri arasındaki satış anlaşmalarının, kesinleşmeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Kongrenin ayrıca bu fırsatları durdurma yetkisi var.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 11:38