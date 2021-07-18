Afganistan ve Pakistan arasında işkence krizi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl'in kızı Silsila Aliheyl'in İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak işkence edilmesinin ardından büyükelçi ve diğer Afgan diplomatların Afganistan'a çağrılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Gani'nin danışmanı Vahid Ömer, büyükelçinin kızını kaçıranların adalete teslim edilmesi ve Pakistan'daki Afgan diplomatların güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirttiğini dile getirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer, "Cumhurbaşkanı Gani, Dışişleri Bakanına, Pakistan hükümeti büyükelçinin kızını kaçıranları cezalandırmadıkça ve büyükelçi ile diplomatların güvenliği garanti edilmedikçe, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi ve diplomatların Kabil'e çağrılması talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı da, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin kızının kaçırılmasına yanıt olarak, Afgan hükümetinin güvenlik tehditleri tamamen çözülene kadar büyükelçisini ve diplomatlarını Kabil'e çağrıldığını duyurdu.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl'in kızı Silsila Aliheyl, dün İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış, ağır işkence edilen genç kız, saatler sonra bulunmuştu.

Büyükelçi Aliheyl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün kızım İslamabad'da kaçırıldı ve ağır şekilde dövüldü. Allah'a şükür kaçtı. Şimdi daha iyi hissediyor. Bu insanlık dışı saldırı her iki ülkenin ilgili makamları tarafından takip ediliyor." iletisini paylaşmıştı.

Afgan Büyükelçi, farklı bir fotoğraf paylaşıldığı gerekçesiyle kendi kızının fotoğrafını paylaşmıştı.

Kaynak: Euronews