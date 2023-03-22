Afganistan ve Pakistan'daki depremde can kaybı artıyor

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.



Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil, basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkenin Tahar ve Lagman vilayetlerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Afganistan genelinde 44 kişinin yaralandığını ifade eden Amarhil, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.

PAKİSTAN'DA CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.

Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.

Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.

Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.

KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi.