Afganistan’a 100 ton yerli tohum

42 yıldır devam eden savaşın izleri Afganistan’da hala devam ediyor. İnsani krizle uğraşan halkı yalnız bırakmamak için (İHH) İnsani Yardım Vakfı harekete geçerek “Yalnız Bırakma” sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya ile 100 ton yerli tohum, ülkedeki kıtlığa çare olabilmek için Afganistan’a gönderildi. Başkent Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerinde bulunan 15 bin Afgan’a gıda kumanyası ulaştırılmıştı. 60 tonu bulan yardımlardan, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşların yanı sıra mülteci kampları ve hastaneler de faydalandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan kampanya ile ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Tarım Bakanlığı tarafından üretilen REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, 3 farklı ilden 5 fark

18 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRINDA

10 gün içerisinde Afganistan’a varması planlanan tohumların ekimi yapıldığında bin ila 2 bin ton arasında tohum elde edilmesi hedefleniyor. 5 yıl boyunca verim özelliklerini kaybetmeden tohumluk olarak çoğaltılabilen tohumlar, 1 dekara 25 kg ekildiğinde 515 kg verim elde edilebiliyor. Tohumluk tohumlar, 18 milyon insanın açlık sınırında yaşamaya çalıştığı Afganistan için yeni bir yaşam kaynağı ve geçim kapısı olacak. Böylelikle bölgede açlıkla karşı karşıya kalan insanların evlerinden ve yurtlarından göçmelerinin önüne geçilecek.

4 FARKLI TOHUM ÇEŞİDİ

Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak seçilen 4 farklı tohum çeşidi Afganistan Tarım Bakanlığı’na teslim edilecek. Genetiği değiştirilmemiş tohumlar, çiftçilere dağıtılarak buğday üretimleri gerçekleştirilecek.