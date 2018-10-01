Afganistan’da binlerce seçmenin kaydı silindi

Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC), 5 Ekim'deki seçim öncesinde 600 binden fazla seçmenin oy kullanamayacağını duyurdu. Seçmenlerin kimlikleri kütükteki kayıtlardan çıkarıldı.

Kayıtların çıkarılma nedenleri arasında kopyalanmış olma, doğum tarihinin eksik oluşu ve oy kullanma yaşının altında bulunma gibi sebepler gösterildi.

IEC Başkanı Gula Can Abdulbedi Seyad, 8.8 milyondan fazla seçmenin kaydının kayıtlara girildiğini bildirdi. Seyad, bu seçimde ilk kez kullanılacak biyometrik teyit sistemine de değinerek, birden fazla kayıt yaparak çok sayıda oy kullananların cezalandırılacağını ifade etti.

Ülkede 5 Ekim'de yapılacak seçimlerin gerek hükümet içi anlaşmazlıklar, gerekse Taliban saldırılarının beklenmesi sebebiyle gergin bir atmosferde geçeceği tahmin ediliyor.

Afganistan'daki seçimlerde Taliban'ın birçok bölgede oy kullanımına izin vermeyeceği ve katılım oranının düşük olacağı tahmin ediliyor. 2014 seçimlerinde katılım oranı yüzde 58'de civarında kalmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 15:57