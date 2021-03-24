Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Ab Kamari ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.
Afganistan 24.03.2021, 14:45 24.03.2021, 14:49
Ab Kamari Kaymakamı Hudad Tayyib, basına yaptığı açıklamada, ilçesinin Tegab Rubat bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını belirten Tayyib, saldırının ardından bölgede düzenlenen operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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