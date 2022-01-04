Afganistan'da Hazara liderden Taliban yönetimine destek açıklaması

Afganistan'da Şii Hazara nüfusun önde gelen liderlerinden Dr. Cafer Mehdavi Taliban yönetimine destek mahiyetinde açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada Mehdavi, Taliban'ın kurduğu 'Afganistan İslam Emirliği' yönetimine desteğini ifade ederken, dış odakların Afganistan'ı karıştırmak için yalan haberlerle propaganda yaptığını savundu.

"Yalan haberlerle ülkeyi Suriye'ye çevirmek istiyorlar"

Başkent Kabil'de Hazaraların "İslam Emirliği mücahitleri tarafından hedef alındığına dair haberlerin yalan olduğunu" kaydeden Mehdavi "Bu gibi yalan haberler yabancı istihbaratlar tarafından, savaş ve iç kargaşa çıkararak Afganistan'ı ikinci bir Suriye'ye çevirme amacıyla ortaya atılıyor" ifadesini kullandı.

Hazaraların son 20 yılda Afganistan'ın en fazla mahrum bırakılan topluluklarından biri olduğunu söyleyen Mehdavi, Hazaraların gerçek ve kıymetli kişilerce temsil edilemediğini, bunun da sorunlara yol açtığını kaydetti. Mehdavi, "İslam Emirliği yönetiminin sağladığı yolsuzluğun engellenmesi, kamu güvenliği, şeffaflık ve hesap verebilirliği olumlu karşıladıklarını ve yönetime destek olduklarını" dile getirdi.

Taliban yönetimine övgü

Ülkede yer yer Hazaralara yönelik bazı küçük çaplı ihlallerin olduğunu belirten Mehdavi, bunun İslam Emirliği yönetimini yansıtan genel bir durum olmadığını, yerel unsurlar veya Taliban saflarına sızanlarca yapılan şeyler olduğunu, Taliban yönetiminin ise bu duruma karşı ciddi güvenlik tedbirleri alarak hukuki adımlar attığını söyledi.

Mehdavi, "Son 5 ay içerisindeki gelişmelerin ve Afgan halkının kendi geleceği üzerindeki egemenliğini yeniden almasının, savaşın ve yıkımın sona ermesinin, Afgan halkının düşmanlarını kızdırdığını" ifade ederken, bu sebeple Afganistan'da bir iç karışıklık çıkarmak için her şeyi yaptıklarını, yalan haberlerle insanların provoke edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Kaynak: Mepa News