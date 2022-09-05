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Afganistan'da Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Afganistan 05.09.2022, 11:08 05.09.2022, 13:34
Afganistan'da Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

#Afganistan #bombalı saldırı
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