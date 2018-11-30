Afganistan’da siviller hedef alındı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açılan soruşturmada, bu hafta Afganistan’ın Helmand şehrinde ABD’nin hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuğun en az 23 Afganlı sivili öldürüldüğü tespit edildi.



ABD ordusunun, Salı günü meydana gelen olayı, bir helikopterin Helmand'daki Garmsir bölgesindeki ABD ve Afganistan güçleriyle ortak bir operasyon sırasında sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

ABD TALİBAN’I BARIŞA ZORLAMAK İSTİYOR

Yerel kaynakalr, ABD ordusunun Taliban'ı barış müzakerelerine doğru zorlamak için daha saldırgan bir yaklaşım sergilediğini belirtiyor.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonuna göre, sivillerin son zamanlarda hava saldırılarından ciddi bir şekilde etkilendiğini bildiriliyor. Özellikle çocuk kayıpların yaşandığı da dile getiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net