Afganistan'dan İslam ülkelerine çağrı: Bağımsızlığınızı kanıtlayın

Ülkede yönetimi devralan Taliban'ın tanınmayla ilgili tüm kriterleri bulundurduğunu ifade eden Ahund, Afganistan'da 20 yıldır devam etmekte olan insani krizi sonlandırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Ahund açıklamasında, "Tüm hükümetlere özellikle de İslam ülkelerine tanımaya başlamaları çağrısında bulunuyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm İslam ülkelerinden talebim, bizi tanıyarak, bağımsız olduklarını ispatlamaları. Hür bir ülke olarak, Afganistan'ı tanıma konusunda diğerlerine bakarak onların size öncülük etmesini beklemeyin.

Afganistan'ın ekonomisinin önünde duran bu engele karşı, hepiniz cesurca bir adım atmalısınız. İnanıyorum ki eğer böyle yaparsanız, bu Afganistan'ın çok kısa bir süre içerisinde kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacaktır."

Afganistan yönetimi, "İslam Emirliği" yönetiminin tanınmaması konusunda ülkelerin çeşitli bahaneler ileri sürdüğünü ancak asıl sebebin ABD ve diğer ülkeler tarafından dünya devletlerine yapılan baskı olduğunu savunuyordu.

Afganistan'da 15 Ağustos'ta 20 yıldır devam eden savaşın sonucunda başkent Kabil Taliban güçlerince ele geçirilmiş ve ABD destekli eski Kabil yönetiminin lideri Eşref Gani yurt dışına kaçmıştı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD, Afganistan'a ait 10 milyar dolardan fazla rezervi dondurma kararı almış, bu karar zaten krizde olan Afgan ekonomisine bir darbe daha indirmişti.

Afganistan'ın kalkınmasına yönelik fonların da başta ABD olmak üzere batılı ülkeler tarafından dondurulması, Afgan halkının içerisinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

Başbakan Mollah Muhammed Hasan Akhund ve diğer Taliban yetkilileri Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinini de katıldığı basın toplantısında ülkeye para girişindeki kısıtlamaların gevşetilmesi çağrısında bulunurken büyüyen ekonomik krizden fonların dondurulmasını sorumlu tuttular.