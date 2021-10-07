Afganistan'dan para kaçırıldığı iddiası araştırılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Müfettişliği (SIGAR), eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılırken 'yanında para kaçırdığı' yönündeki iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Euronews'in haberine göre SIGAR Genel Müfettişi John Sopko, ABD Temsilciler Meclisi'nde bir alt komiteye verdiği ifadede, "Bunu henüz kanıtlamadık, araştırıyoruz. Gözetim ve Hükümet Reform Komitesi bizden bunu araştırmamızı istedi." ifadelerini kullandı.

Eşref Gani ise daha önce Facebook sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçarken yanında devlete ait 160 milyon doların üzerinde bir meblağı da beraberinde kaçırdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirmiş ve Birleşmiş Milletler'den bu iddiaları araştırmasını istemişti.