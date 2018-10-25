Afganistan’ı zora sokan iddia

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 17 sivilin öldüğü öne sürüldü.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Nangarhar'ın Rodat ilçesinde terör örgütlerine operasyon düzenlediğini ifade etti.

Operasyon sırasında sivillerin üzerine yanlışlıkla ateş açıldığını ifade eden Hogyani, ölü sayısıyla ilgili henüz net bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Bölge sakinlerinden Ata Han Şinvari, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, sivilleri hedef aldığını ve saldırıda 17 sivilin öldüğünü belirtti.

Şinvari, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Afgan güvenlik güçleri hakkında ortaya atılan iddia skandallara imza atan ABD’li güvenlik şirketi Blackwater’e akla getirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

