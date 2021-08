Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı, ülkeden kaçmaya çalışırken görüntülendi

Eski Afganistan Genelkurmaş Başkanı Wali Muhammed Ahmedzai'nin Kabil havaalanında kuyrukta beklerken çekilmiş bir fotoğrafı Twitter dahil sosyal medya platformlarında viral oldu.

Ahmedzai'nin uçağa binip binmediği henüz belli değil.

Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaklaşık iki ay önce atadığı Ahmadzai'yi, Taliban ülkede kontrolü ele geçirmeden 4 gün önce görevden almıştı.

Former Afghan Army Chief Wali Muhammad Ahmadzai is standing in line at Airport to leave the country. pic.twitter.com/SBaQ3QYmTZ