Afganlar uçaklardan düşüp ölürken, ABD köpeklerini koltuklarda taşıdı
Vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye eden ABD, ülkedeki görevlerde kullanılan ordu köpeklerini de tahliye etti. Ülkeden kaçmak için uçakların iniş takımlarına tutunan Afganlar düşüp ölürken ABD'nin köpeklerini koltuklara oturtması insana verilen değeri gözler önüne serdi.
Taliban güçleri, 20 yıl sonra Kabil'e girmelerinin ardından Afganistan yönetimini ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından birçok devlet vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmek için harekete geçti.
Kabil Havaalanı'na inen uçaklar, birer birer vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD, ordusuna ait köpeklerin de tahliyesini gerçekleştirdi.
KOLTUĞA OTURTULDU
Servis edilen görüntülerde, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerin uçak içinde koltuğa oturtulduğu görülüyor.
HAVAALANINDA KAOS
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı.
Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.
Taliban'ın ülke yönetimini eline almasının ardından binlerce Afgan, Kabil Havaalanına akın etmişti. Kalabalık nedeniyle uçaklar saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.
Afganların uçağın üstüne çıktığı ve yanlarında koştuğu görüntüler gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştu.