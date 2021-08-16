Afganlar uçaklardan düşüp ölürken, ABD köpeklerini koltuklarda taşıdı

Taliban güçleri, 20 yıl sonra Kabil'e girmelerinin ardından Afganistan yönetimini ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından birçok devlet vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmek için harekete geçti.

Kabil Havaalanı'na inen uçaklar, birer birer vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD, ordusuna ait köpeklerin de tahliyesini gerçekleştirdi.

KOLTUĞA OTURTULDU

Servis edilen görüntülerde, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerin uçak içinde koltuğa oturtulduğu görülüyor.

HAVAALANINDA KAOS

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı.

Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.

Taliban'ın ülke yönetimini eline almasının ardından binlerce Afgan, Kabil Havaalanına akın etmişti. Kalabalık nedeniyle uçaklar saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

Afganların uçağın üstüne çıktığı ve yanlarında koştuğu görüntüler gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştu.