Afganlılar 3,5 yıl sonra seçime gidecek

Afganistan halkı 3,5 yıldır ertelenen milletvekili seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Ülkede yarın 2 bin 558 milletvekili adayının yarışacağı seçimler, terör endişesinin gölgesinde yapılacak.

AA muhabiri, seçimlere 24 saatten az kalan seçmenlere talep ve beklentilerini sordu.

Kabil'de yaşayan Abdul Hamid Rahmani, son günlerde artan tehditler nedeniyle birçok kişinin oy kullanmaya gidemeyeceğini söyledi.

Rahmani, çoğu seçmenin terör saldırısı endişesi taşıdığını belirtti.

Nurullah Zazey de ''Seçim için oy kullanmaya hazırız, ancak olası bir terör saldırısından korkuyoruz.'' dedi.

Seçmenin, yeni dönemde mecliste kendilerini temsil edecek vekillerden öncelikli talepleri arasında istihdam ve güvenlik geliyor.

Ülkenin batısındaki Herat kentinde yaşayan Firoz Enami, Afganistan halkının herşeyden önce barış ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vekillerden, güvenlik konusunda ciddi çalışma yapmasını istediklerini dile getiren Enami, ''Ülkede barış olursa, huzur olur, iş olur, gelişme olur, bizim tek derdimiz şu an can ve mal güvenliğinin sağlanması.'' diye konuştu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kenti sakinlerinden Faizullah Muradi de Afganistan'ın en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, işsizlik nedeniyle yüz binlerce kişinin ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Pakistan sınırı kapatılacak

Nangarhar vilayeti valilik sözcüsü Ataullah Hogyani, güvenlik nedeniyle Afganistan'ın Pakistan sınır kapısı Torkham'ın bu akşamdan itibaren seçim bitene kadar kapatılacağını söyledi.

Hogyani, seçim geçene kadar Afganistan-Pakistan sınırında geniş güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.

Kandahar saldırısı sonrası bölgede 1 hafta ertelendi

Öte yandan Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcü Yardımcısı Şeyma Alemsuruş, Kandahar'da terör saldırısı sonrası bölgedeki seçimin bir hafta ertelendiğini duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Kandahar'da dün akşam saatlerinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve Afgan yetkililerin de bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıdan Miller yara almadan kurtulurken, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA